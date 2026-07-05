A Silverstone, Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio dopo 623 giorni dall'ultima affermazione, portando la Ferrari sul podio più alto. Lewis Hamilton rischia penalità, mentre Kimi Räikkönen ha subito sfortuna durante la gara. La classifica aggiornata mostra Leclerc in testa, seguito dai piloti che hanno concluso nelle posizioni successive. Nessun altro dettaglio su tempi o penalità è stato comunicato.

Silverstone (Regno Unito), 5 luglio 2026 - Dopo 623 giorni di attesa, Charles Leclerc torna finalmente alla vittoria e lo fa nel modo più dolce, dominando la scena e riportando la Ferrari sul gradino più alto del podio. Il monegasco trionfa a Silverstone, davanti a George Russell, secondo al traguardo, e a Lewis Hamilton, terzo in una gara ricca di colpi di scena e ribaltoni continui, decisa nel caos degli ultimi giri e dalla gestione della Safety Car. Kimi Antonelli chiude sedicesimo a causa di un problema alle sospensioni, mentre Max Verstappen esce di scena nel finale, finendo sulla ghiaia. Ferrari's Monegasque driver Charles Leclerc drives during the Formula One British Grand Prix at the Silverstone motor racing circuit in Silverstone, central England, on July 5, 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - F1 oggi: Leclerc torna re a Silverstone. Hamilton a rischio penalità, sfortuna Kimi: la classifica aggiornata

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