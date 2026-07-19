Lando Norris ha concluso il Gran Premio del Belgio in settima posizione, sul circuito di Spa-Francorchamps. Il britannico ha dichiarato di poter arrivare sul podio senza le penalità ricevute durante la gara. Norris ha evidenziato un buon passo durante l'intero weekend, ma non è riuscito a salire più in alto nella classifica finale. La gara si è conclusa oggi, con Norris che ha ottenuto un risultato positivo.

Lando Norris ha centrato la settima posizione in occasione del GP del Belgio, atto numero dieci del Mondiale 2026 di Formula 1 concluso quest’oggi sul circuito di Spa-Francorchamps. Si chiude quindi un weekend molto impegnativo per il detentore del titolo, complice la penalità scaturita dal montaggio della nuova centralina sul motore che l’ha costretto a perdere dieci posizioni in griglia. Mostrando moderata soddisfazione, il britannico ha commentato quanto fatto una volta arrivato in zona mista: “ L a sosta ai box è stata un peccato, non c’era niente da fare – ha detto Norris – Oggi il ritmo era molto buono e credo che sarei potuto finire sul podio; ma la penalità, la sosta ai box dis ast rosa e la VSC non ci hanno aiutato, per di più quella sosta ai box mi ha fatto perdere un sacco di tempo e posizioni”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lando Norris: “Potevo raggiungere il podio senza penalità, buon passo durante il weekend”

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