F1 Lando Norris | Buon terzo posto peccato per la penalità di 10 posizioni Domani proverò la rimonta

Notizia in breve

Lando Norris ha concluso le qualifiche del Gran Premio del Belgio al terzo posto, ma ha subito una penalità di 10 posizioni. Nonostante questo, il pilota ha espresso soddisfazione per la posizione raggiunta, aggiungendo che domani tenterà una rimonta. La gara si svolgerà nel decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Norris ha mostrato ottimismo, anche se il risultato è stato influenzato dalla penalità.