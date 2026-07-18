F1 Lando Norris | Buon terzo posto peccato per la penalità di 10 posizioni Domani proverò la rimonta
Lando Norris ha concluso le qualifiche del Gran Premio del Belgio al terzo posto, ma ha subito una penalità di 10 posizioni. Nonostante questo, il pilota ha espresso soddisfazione per la posizione raggiunta, aggiungendo che domani tenterà una rimonta. La gara si svolgerà nel decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Norris ha mostrato ottimismo, anche se il risultato è stato influenzato dalla penalità.
Lando Norris sorride a metà dopo aver concluso al terzo posto le qualifiche del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, il pilota inglese ha centrato la terza prestazione assoluta, tenendo bene a mente che domani dovrà arretrare di 10 posizioni nello schieramento di partenza che, quindi, lo relegherà in settima fila. La pole position è andata ad Andrea Kimi Antonelli con il tempo di 1:44.361 con un margine di vantaggio di ben 317 millesimi su Max Verstappen, quindi terzo Lando Norris a 440 mentre è quarto George Russell a 508. Quinta posizione per Charles Leclerc a 532m sesta per Lewis Hamilton a 534, quindi settima per Oscar Piastri a 655. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Ho controllato meglio, e grazie anche al buon @MateuszMrz8 su Norris non era una appendice ma bensì un sensore o telecamere, sono più per la prima ipotesi #F1 #McLaren #F1Tech #BelgianGp x.com
Possiamo pensare che Lando Norris non sia così bravo, ma è impressionante come guidano questi ragazzi! Guarda la convergenza della macchina! reddit
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