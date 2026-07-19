F1 Kimi Antonelli trionfa in Belgio | seconda la Ferrari di Leclerc

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano, al volante di una Mercedes, ha concluso in prima posizione, seguito da Charles Leclerc su Ferrari e Max Verstappen su Red Bull. La gara si è svolta su un tracciato noto per le sue curve veloci e le variazioni di quota. Antonelli ha tagliato il traguardo con un vantaggio significativo sugli inseguitori.

Kimi Antonelli torna sul gradino più alto del podio e lo fa nel Gran Premio del Belgio di Formula 1. Il pilota italiano della Mercedes ha conquistato una vittoria pesante sul circuito di Spa-Francorchamps, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Per Antonelli si tratta di un successo importante dopo una serie di gare complicate. Il leader del Mondiale ha gestito una gara difficile e combattuta, riuscendo a mantenere il controllo fino alla bandiera a scacchi. Leclerc ha chiuso al secondo posto, mentre Verstappen ha completato il podio. Hamilton quarto, Russell subito fuori. Quarta posizione per l’altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, davanti alla McLaren di Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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