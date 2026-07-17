In Belgio, durante le sessioni di libere di Formula 1, Kimi Antonelli ha registrato i tempi più veloci, confermando il suo vantaggio sul tracciato di Spa-Francorchamps. Lewis Hamilton ha partecipato alle prove, mentre Charles Leclerc ha avuto difficoltà a ottenere risultati significativi. Nonostante le modifiche apportate da diverse squadre, la Mercedes di Antonelli si è distinta come la vettura da tenere sotto osservazione.

Nonostante le migliorie portate da molte squadre sullo storico tracciato di Spa-Francorchamps, la Mercedes di Kimi Antonelli rimane la macchina da battere anche in Belgio. Il giovane bolognese fatica un po’ nella prima sessione delle prove libere ma si riprende tutto con gli interessi nella Fp2, chiusa con il miglior tempo. Dopo aver fatto molto bene nella Fp1, chiudendo in seconda e terza posizione dietro al sorprendente Verstappen, Lewis Hamilton e Charles Leclerc non riescono a ripetersi nel pomeriggio. L’inglese della Ferrari viene superato sia dall’olandese della Red Bull che dal campione del mondo Lando Norris, migliorato molto rispetto alla Fp1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - F1, Kimi Antonelli domina le libere in Belgio. Hamilton c’è, Leclerc fatica

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Antonelli domina le FP2 a Spa!

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