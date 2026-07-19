Kimi Antonelli beffa la Ferrari di Leclerc e vince il GP del Belgio | sempre più in vetta al Mondiale F1

Kimi Antonelli, alla guida di una Mercedes, ha vinto il Gran Premio di Spa in Belgio, superando Charles Leclerc in Ferrari. Il sorpasso è avvenuto al 34º giro, durante la gara che prevedeva 44 giri complessivi. Prima dell’ultimo sorpasso, Leclerc aveva preso il comando durante i pit-stop, quando è stata attivata la virtual safety car per rimuovere detriti in pista.

Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Spa (Belgio), imponendosi sulla Ferrari di Charles Leclerc. Decisivo il sorpasso del 19enne italiano al 34esimo giro (su 44), dopo che il monegasco aveva conquistato il primo posto nel giro dei pit-stop mentre era stata chiamata la virtual safety car per detriti in pista. Dopo aver subito il sorpasso Leclerc ha tentato fino all’ultimo di dare la nuova zampata, ma Antonelli ha difeso il primato e ha portato a casa il sesto Gran Premio in stagione, rafforzando la sua leadership nel mondiale. In copertina: Kimi Antonelli su Mercedes sorpassa la Ferrari di Charles Leclerc per imporsi nel Gran Premio del Belgio – Spa, 19 luglio 2026 (AnsaEpa – O. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kimi Antonelli Sets The Fastest Lap Of Day 3 | 2026 Bahrain Pre-Season Testing

Notizie e thread social correlati

Kimi Antonelli vince anche il Gp di Miami, terzo di fila: e ora allunga nel Mondiale. Beffa Leclerc all'ultimo giroKimi Antonelli si aggiudica anche il Gran Premio di Miami, ottenendo la terza vittoria consecutiva nel campionato mondiale.

LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: la Ferrari sogna un’altra vittoria! Leclerc al comando con 3? su AntonelliAl 30º giro del Gran Premio di Belgio, Antonelli si avvicina a 1,9 secondi da Leclerc, che guida la gara.

Temi più discussi: F1 Gp Belgio, Antonelli in pole davanti a Verstappen (col trucco). HIGHLIGHTS; F1, GP Belgio: Antonelli in pole a Spa; Antonelli, la vigilia di Spa: Io da 8.5. Il titolo? Pensiamo a una gara alla volta come ha detto Federer; La bandiera gialla beffa Leclerc in qualifica: Sono arrabbiato, non eravamo lontani dalla prima fila.

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1Nel pomeriggio di domenica 19 luglio l’italiano Kimi Antonelli, che guida una Mercedes, ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Antonelli aveva iniziato il Gran Premio dalla prima posizione i ... ilpost.it

Kimi Antonelli supera l’esame di laurea a Spa, vince davanti a Leclerc e allunga nel Mondiale F1All'università della Formula 1, a Spa, a soli 19 anni trionfa Kimi Antonelli. Il pilota italiano dopo la pole conquista anche la vittoria del Gran Premio del Belgio. Antonelli precede un coriaceo Lecl ... fanpage.it