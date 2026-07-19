f1 kimi antonelli torna alla vittoria a spa dopo un gran duello con leclerc ritirato russell

Notizia in breve

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio 2026, decimo appuntamento del campionato di Formula Uno, dopo un intenso duello con Leclerc. È la prima vittoria dopo tre gare senza successi. Durante la corsa, Russell si è ritirato. Antonelli ha dominato la gara con una prova di forza, salendo sul gradino più alto del podio.