F1 Kimi Antonelli torna alla vittoria a Spa dopo un gran duello con Leclerc Ritirato Russell
Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio 2026, decimo appuntamento del campionato di Formula Uno, dopo un intenso duello con Leclerc. È la prima vittoria dopo tre gare senza successi. Durante la corsa, Russell si è ritirato. Antonelli ha dominato la gara con una prova di forza, salendo sul gradino più alto del podio.
Kimi Antonelli interrompe un digiuno di tre gare senza vittorie e torna a salire sul gradino più alto del podio aggiudicandosi con una grande prova di forza il Gran Premio del Belgio 2026, decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sesto successo dell’anno e della carriera per il diciannovenne di Casalecchio di Reno, che diventa il primo pilota italiano a vincere sulla mitologica pista di Spa-Francorchamps dai tempi di Alberto Ascari (1953). Il giovane portacolori bolognese della Mercedes ha disputato un weekend sostanzialmente perfetto nel circuito delle Ardenne, trionfando dalla pole position nonostante una Virtual Safety Car sfavorevole che gli ha fatto perdere la testa in favore della Ferrari di Charles Leclerc in occasione del pit-stop. 🔗 Leggi su Oasport.it
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