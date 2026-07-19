Kimi Antonelli festeggia | Una vittoria difficile dopo il duello con Leclerc E sul Mondiale…

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. La gara è stata caratterizzata da un duello con Leclerc, che Antonelli ha superato per ottenere la vittoria. La corsa si è conclusa con Antonelli che ha festeggiato il risultato, considerando la difficoltà del percorso. La classifica del campionato vede ora Antonelli avvicinarsi ai primi in classifica generale.

Andrea Kimi Antonelli festeggia e ne ha ben donde dopo essersi aggiudicato il Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Spa-Francorchamps il pilota bolognese ha disputato una gara di alto profilo, gestendo bene ogni momento e andando a prendersi il successo negli ultimi giri dopo una bella rimonta su Charles Leclerc. Un italiano non vinceva su questa pista da 73 anni! La vittoria, come detto, è andata ad Andrea Kimi Antonelli che ha preceduto Charles Leclerc per 1.9 secondi mentre completa il podio Max Verstappen a 11.5. Quarta posizione per Lewis Hamilton a 17.2, quinta per Oscar Piastri a 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

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