f1 gp belgio le strategie di gara antonelli favorito occhio a verstappen e ferrari

Durante il Gran Premio del Belgio, si prevedono diverse strategie di gara, con il pilota italiano considerato il favorito. Tuttavia, attenzione anche a Verstappen e alle vetture del team Ferrari, che potrebbero influenzare l'esito della corsa. Le scelte di pneumatici e le eventuali soste ai box saranno decisive per la posizione finale. La pista di Spa-Francorchamps si presenta come un elemento chiave, con condizioni variabili che potrebbero modificare gli equilibri in gara.

Spa-Francorchamps (Belgio), 19 luglio 2026 - Il Gran Premio del Belgio di Formula 1 potrebbe rivelare qualche sorpresa in più rispetto alle previsioni della vigilia. Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la pole position, la sesta della sua carriera, grazie ad una Mercedes che partirà ancora favorita e ad uno stato di forma personale che sta annichilendo il compagno di team, George Russell. Il britannico scatterà in terza posizione, alle spalle di un Max Verstappen sospinto a gonfie vele dalla sua Red Bull, che gli ha regalato per due volte la scia di Isack Hadjar nel Q3 per cercare il colpaccio della partenza dal palo. Le Ferrari saranno lì, alla finestra, in quarta con Leclerc e in quinta con Hamilton, favorite dalla penalità di Norris che scatterà tredicesimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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F1 GP BELGIO | GARA LIVE Antonelli & Verstappen in prima fila! Ferrari cerca la rimonta

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