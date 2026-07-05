F1 GP Gran Bretagna le strategie di gara Antonelli in pole la Ferrari sarà competitiva

Le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna hanno visto Antonelli conquistare la pole position, con la Ferrari che si presenta competitiva. La gara si svolgerà alle 16 a Silverstone. Tra i principali temi ci sono la conferma di Kimi, la ripresa di Charles e la costanza di Lewis. La strategia di gara e le posizioni di partenza sono centrali per le dinamiche della corsa.

Silverstone (Inghilterra), 5 luglio 2026 - La conferma di Kimi, la rinascita di Charles e la costanza di Lewis. Sono tanti i temi che ruotano non soltanto attorno a coloro che scatteranno nelle prime tre posizioni del Gran Premio di Gran Bretagna (Ore 16), ma anche agli altri grandi protagonisti di questa Formula 1. La Mercedes si è confermata come la monoposto migliore nei primi due giorni del fine settimana di Silverstone, nonostante avesse perso a sorpresa la mini pole position della Sprint. Dopo quell'exploit di Hamilton, infatti, Antonelli ha ristabilito le gerarchie durante la Sprint Race con una vittoria convincente ma non dominante, che lascia spazio a discussioni sulla corsa di questo pomeriggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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F1 GP GRAN BRETAGNA | GARA LIVE Kimi Antonelli contro Ferrari! Chi vincerà Silverstone

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