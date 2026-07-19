F1 GP Belgio 2026 | Antonelli rimonta Leclerc a Spa?

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del campionato di Formula 1 2026. Il pilota della Mercedes ha superato Charles Leclerc a dieci giri dalla fine, durante un sorpasso lungo il rettilineo del Kemmel. La gara si è conclusa con Antonelli in prima posizione, confermando la sua leadership nel Mondiale. La corsa è stata caratterizzata da una fase di rimonta e da un confronto serrato tra i due piloti.

Kimi Antonelli si prende Spa-Francorchamps e allunga in testa al Mondiale. Nel Gran Premio del Belgio, decimo round della stagione 2026, il pilota della Mercedes ha vinto una gara durissima, persa e poi riconquistata a dieci giri dalla fine con un sorpasso di forza su Charles Leclerc lungo il rettilineo del Kemmel. È la sua sesta vittoria stagionale, la prima sull’Ardenne, e vale un margine che comincia a pesare: 45 punti sul primo degli inseguitori. Antonelli non molla mai. Partito dalla pole conquistata sabato davanti a Max Verstappen, Antonelli aveva la gara in pugno fino a quando una Virtual Safety Car nel momento sbagliato non ha ribaltato le carte in tavola. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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