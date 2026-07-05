Ordine d’arrivo F1 GP Gran Bretagna 2026 | Leclerc vince Hamilton sul podio! Antonelli tradito in affidabilità

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna 2026 a Silverstone, con Lewis Hamilton che si è piazzato sul podio. La gara ha visto anche un problema di affidabilità per un altro pilota, che ha compromesso la sua corsa. La corsa si è disputata sul circuito storico, tra emozioni e sorprese, con le vetture che si sono sfidate fino all’ultimo giro. La classifica finale ha confermato Leclerc in testa, seguito da Hamilton e un altro pilota sul podio.

Oggi è andato in scena il GP di Gran Bretagna 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sull’iconico tracciato di Silverstone, uno dei grandi templi per la massima classe motoristica. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto nel circuito veloce che in passato fungeva da aeroporto, con l’ambizione di conquistare la vittoria di uno dei Gran Premi più storici dell’intero circuito internazionale, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. Charles Leclerc ha vinto il GP di Gran Bretagna e ha conquistato la prima vittoria stagionale al volante della Ferrari: scattato dalla seconda piazzola, è riuscito a superare il poleman Kimi Antonelli al via e ha preso la testa della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

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