Charles Leclerc ha tagliato il traguardo in prima posizione nel Gran Premio di Gran Bretagna 2026, corsa disputata a Silverstone. La Ferrari ha concluso la gara con un risultato da ricordare, mentre un pilota italiano ha terminato fuori dalla zona punti. La corsa ha visto un dominio del monegasco, con la scuderia italiana che ha ottenuto un risultato importante dopo mesi di difficoltà.

Oggi è andato in scena il GP di Gran Bretagna 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sull’iconico tracciato di Silverstone, uno dei grandi templi per la massima classe motoristica. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto nel circuito veloce che in passato fungeva da aeroporto, con l’ambizione di conquistare la vittoria di uno dei Gran Premi più storici dell’intero circuito internazionale, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. Charles Leclerc ha vinto il GP di Gran Bretagna e ha conquistato la prima vittoria stagionale al volante della Ferrari: scattato dalla seconda piazzola, è riuscito a superare il poleman Kimi Antonelli al via e ha preso la testa della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Gran Bretagna 2026: Leclerc vince, Ferrari da impazzire! Antonelli fuori dai punti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, GP d'Australia, l'intervista di Leclerc dopo il podio: Sono deluso, felice perché è la prima

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE F1, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: Leclerc fa impazzire la Ferrari! Antonelli tradito dalla Mercedes, fuori Verstappen

Ordine d’arrivo F1, GP Gran Bretagna 2026: Leclerc vince, Hamilton sul podio! Antonelli tradito in affidabilitàCharles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna 2026 a Silverstone, con Lewis Hamilton che si è piazzato sul podio.

Temi più discussi: F1, Antonelli domina gara sprint a Silverstone: ordine d'arrivo e nuova classifica piloti; Ordine d’arrivo F1, Sprint Gran Bretagna 2026: Kimi Antonelli precede Lewis Hamilton, 5° Charles Leclerc; F1 GP Gran Bretagna 2026, classifica Sprint Race: Antonelli-Hamilton, che show! Kimi conquista Silverstone, 3° Norris; Sprint Race del GP Gran Bretagna: tutti i risultati e i tempi della F1 a Silverstone.

#F1 diretta GP Gran Bretagna: segui la gara a #Silverstone LIVE x.com

Qual è il circuito più strano della F1, quello che ogni tanto dimenticate che esiste? Per me è quello della Gran Bretagna, non so perché reddit

F1, trionfo Ferrari a Silverstone: Leclerc vince, Hamilton terzo. Antonelli fuori dai punti per un problema tecnicoSILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Charles Leclerc (Ferrari) vince il Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di F1. Il monegasco ... italpress.com

Ordine d’arrivo F1, GP Gran Bretagna 2026: Leclerc vince, Hamilton sul podio! Antonelli tradito in affidabilitàOggi è andato in scena il GP di Gran Bretagna 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sull'iconico tracciato di Silverstone, uno dei grandi templi ... oasport.it