Il ricorso contro l’intervento di Interzuccheri è stato depositato pochi giorni prima della scadenza del protocollo venerdì scorso. Nel frattempo, anche i residenti hanno presentato un ricorso al Tar. La disputa legale tra le parti continua, con entrambe pronte a portare avanti la causa fino in fondo. La questione riguarda un’area interessata da un progetto di modifica o intervento, che ha suscitato opposizioni e contestazioni.

Il termine ultimo per il protocollo scaduto venerdì, il ricorso dei residenti depositato pochi giorni prima: la battaglia Interzuccheri prosegue al Tar, "siamo pronti a giocarcela sino in fondo". Un primo ricorso dei residenti di via Leonardo da Vinci contro il progetto di un hub logistico sull’area dell’ex zuccherificio era stato presentato in maggio al Consiglio di Stato, nelle settimane successive era arrivata l’impugnazione da parte di Officine Mak, alfiere dell’operazione, con istanza di trasposizione al Tribunale amministrativo regionale. "I residenti – spiega Fabio Vailati, il legale dei cittadini ricorrenti – si sono presi una breve pausa di riflessione: poi hanno scelto, affrontando un impegno rilevante, di proseguire". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ex Interzuccheri, battaglia al Tar. Anche i residenti presentano ricorso

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