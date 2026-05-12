Crossodromo di Miravalle i residenti annunciano ricorso al TAR

I residenti di Montevarchi hanno annunciato l’intenzione di presentare un ricorso al Tribunale amministrativo regionale riguardo al Crossodromo di Miravalle. La questione riguarda le modalità di gestione e le autorizzazioni dell’impianto, situato sulle colline della zona. La decisione arriva dopo un confronto tra le parti coinvolte e si inserisce in un percorso legale che potrebbe portare a un’udienza nel prossimo futuro.

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Arezzo, 12 maggio 2026 – Si apre un nuovo fronte attorno al Crossodromo di Miravalle, sulle colline di Montevarchi. Un gruppo di residenti delle aree Miravalle, Cocoioni e Poggio Cuccule ha infatti annunciato l’intenzione di presentare ricorso al TAR Toscana contro una serie di atti amministrativi legati agli interventi effettuati sull’impianto sportivo. Il comunicato, diffuso dagli “Abitanti dell’area Miravalle – Cocoioni – Poggio Cuccule”, non riporta firme nominative ma, secondo quanto riferito da chi ha trasmesso il documento, la raccolta di adesioni avrebbe coinvolto circa venti famiglie per un totale di una trentina di firme. Il termine indicato per la presentazione del ricorso è il 25 maggio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crossodromo di Miravalle, i residenti annunciano ricorso al TAR ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 2 laps on Miravalle Circuit Notizie correlate Leggi anche: A Miravalle una tappa del Mondiale. Lavori serrati per il crossodromo Biometano all’Olgiata: il TAR respinge il ricorso dei residenti? Cosa sapere Il TAR Lazio respinge il ricorso del Consorzio Olgiata contro l'impianto via Braccianese Claudia. Argomenti più discussi: Il Moto Club Brilli Peri verso il Gran Premio d’Italia MXGP 2026; Motocross, Miravalle torna mondiale: Vanzi rompe il silenzio. Volevamo riportare il crossdromo nel circuito internazionale; Il Mondiale MXGP torna a Miravalle | il Moto Club Brilli Peri riporta Montevarchi al centro del motocross internazionale; MXGP | il motocross mondiale torna a Montevarchi dopo 20 anni. Miravalle: i residenti ricorrono al TAR contro la delibera che approva il progetto. Una collina devastata dagli scaviUn ricorso al TAR contro la delibera di giunta che approva il progetto esecutivo per i lavori al crossdromo di Miravalle, a Montevarchi, partiti in vista del prossimo mondiale: la stanno preparando, e ... valdarnopost.it