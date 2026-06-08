pirelli battaglia sul golden power i soci cinesi fanno ricorso al tar

Milano, 8 giugno 2026 – Pechino non vuole mollare la presa su Pirelli e passa alle vie legali contro il governo per contrastare la perdita di potere nella società della Bicocca con l’applicazione del Golden Power. Ieri, infatti, la stessa Pirelli ha comunicato che il 7 giugno China National Tire & Rubber Corporation e Marco Polo International Italy hanno notificato due ricorsi, ma di contenuto identico, al Tar del Lazio contro, tra gli altri, la presidenza del Consiglio, il ministero delle Imprese e del Made in Italy e altri ministeri, per chiedere l’annullamento del decreto del 10 aprile con il quale sono state imposte condizioni e prescrizioni sulla loro quota in Pirelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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