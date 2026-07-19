ex azionisti banca carim avvocata risarcita

Un avvocato ha ottenuto un risarcimento di circa 20mila euro per ex azionisti di una banca. La somma comprende il valore nominale delle azioni, rivalutazione, interessi e spese legali. La decisione riguarda un procedimento legale contro la banca, che ha portato al pagamento di questa somma ai clienti coinvolti. La causa si è conclusa con il riconoscimento del diritto degli ex azionisti a ricevere il risarcimento completo delle somme investite.

Il risarcimento integrale del valore nominale d’acquisto delle azioni, oltre alla rivalutazione e agli interessi, in aggiunta alle spese legali, per un totale di circa 20mila euro. Questo quanto riconosciuto all’avvocata Paola Michelini del Foro di Rimini, per una volta parte lesa in un procedimento: la legale è una delle centinaia di persone che ha investito i propri soldi nella ex Cassa di Risparmio di Rimini (già Carim S.p.a., poi incorporata nel Gruppo Crédit Agricole Italia.) e che ha tentato di recuperarli. Michelini, tutelata dal collega Davide Lombardi, si era costituita parte civile nel processo penale di primo grado per chiedere di recuperare i soldi investiti nell’istituto bancario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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