Iervolino e SITI | accordo per tutelare gli azionisti

Iervolino e SITI hanno firmato un accordo volto a tutelare gli azionisti. Il patto prevede modifiche agli assetti societari e misure di protezione del capitale investito nel tempo. L’intesa coinvolge il fondatore e rappresenta un passo per riorganizzare gli equilibri interni all’azienda. Nessun dettaglio sulle clausole specifiche o sui termini finanziari dell’accordo.

Il sindacato stringe un patto decisivo con il fondatore per ridisegnare gli equilibri e proteggere il capitale investito negli anni Sipario Movies S.p.A.: SITI, Sindacato Italiano per la Tutela dell’Investimento di Milano, sostiene Andrea Iervolino nella proposta di assegnazione gratuita di equity destinata agli azionisti. Andrea Iervolino ha annunciato la firma di un accordo con SITI – Sindacato Italiano per la Tutela dell’Investimento e del Risparmio, principale associazione italiana impegnata nella difesa degli azionisti di minoranza e dei risparmiatori, che conta oltre 32.000 iscritti. L’iniziativa di assegnazione gratuita di equity si inserisce in un piano più ampio volto a garantire la continuità industriale, la salvaguardia del valore aziendale e il rilancio produttivo internazionale della società. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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