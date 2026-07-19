Remco Evenepoel ha vinto la 15ª tappa del Tour de France 2026, corsa su 183,9 km dalla Champagnole al Plateau de Solaison. Nella stessa tappa, il vincitore della maglia gialla, Vingegaard, si è ritirato dalla corsa.

Remco Evenepoel trionfa nella 15ª tappa del Tour de France 2026. PLATEAU DE SOLAISON (FRANCIA) (ITALPRESS) – Remco Evenepoel ha conquistato la vittoria nella quindicesima tappa del Tour de France 2026, percorrendo 183,9 km dalla Champagnole al Plateau de Solaison. Il corridore della Red Bull-Bora-Hansgrohe ha mostrato una performance straordinaria, battendo Tadej Pogacar in una volata finale emozionante, conquistando così il suo terzo successo nella famosa corsa a tappe. Il Duello al Vertice. Evenepoel ha mantenuto il passo del forte sloveno, che difendeva la maglia gialla con determinazione. Nonostante il buon posizionamento di Pogacar, il belga è riuscito a superarlo nella fase conclusiva della gara. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Evenepoel trionfa nella 15ª tappa del Tour de France, Vingegaard si ritira.

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