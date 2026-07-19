Evenepoel inchioda Pogacar al traguardo del Plateau de Solaison nel giorno del ritiro di Vingegaard
Remco Evenepoel ha vinto la 15a tappa del Tour de France sul Plateau de Solaison, battendo Pogacar nello sprint finale. Evenepoel è arrivato davanti ai due corridori degli Emirati Arabi Uniti e si è piazzato in seconda posizione in classifica generale. La tappa si è conclusa con il ritiro di Vingegaard.
Remco Evenpoel più forte di Pogacar in salita, sull'inedito arrivo della 15a tappa del Tour de France. Nello sprint finale ha battuto i due UAE e si è inserito in seconda posizione in classifica generale. Vingegaard ha abbandonato la corsa, per la frattura della clavicola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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