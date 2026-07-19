Evenepoel inchioda Pogacar al traguardo del Plateau de Solaison nel giorno del ritiro di Vingegaard

Notizia in breve

Remco Evenepoel ha vinto la 15a tappa del Tour de France sul Plateau de Solaison, battendo Pogacar nello sprint finale. Evenepoel è arrivato davanti ai due corridori degli Emirati Arabi Uniti e si è piazzato in seconda posizione in classifica generale. La tappa si è conclusa con il ritiro di Vingegaard.