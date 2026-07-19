Kelly Doualla ha partecipato alla finale della staffetta femminile ai campionati europei under 18 a Rieti, dopo aver vinto l’oro nei 100 metri. La squadra italiana è stata ripescata con il quinto tempo complessivo, grazie anche alla prestazione di Doualla. La atleta è tornata in pista dopo le gare individuali, contribuendo alla qualificazione della staffetta.

Dopo l’oro nei 100 metri, Kelly Doualla contribuisce alla qualificazione azzurra nella staffetta a distanze crescenti. Italia ripescata con il quinto tempo complessivo. Kelly Doualla torna protagonista agli Europei U18 di atletica a Rieti. Dopo il titolo europeo conquistato nei 100 metri, la giovane azzurra è scesa di nuovo in pista con la staffetta femminile a distanze crescenti, contribuendo alla qualificazione dell’Italia alla finale. Il quartetto azzurro ha centrato l’obiettivo con il tempo di ripescaggio di 2:08.55, chiudendo al secondo posto nella terza batteria e ottenendo il quinto crono complessivo. La staffetta a distanze crescenti prevede frazioni da 100, 200, 300 e 400 metri. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Europei U18 Rieti, Doualla torna in pista: staffetta femminile in finale

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