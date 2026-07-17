Durante la seconda giornata degli Europei U18 di atletica allo Stadio Guidobaldi di Rieti, Kelly Doualla ha vinto i 100 metri con un tempo di 11 secondi. Quattro atleti italiani – Candidi, Borello, Angelini e Arioli – sono arrivati in finale nelle rispettive discipline. Sono stati assegnati in totale sei titoli durante l’evento.

Allo Stadio Guidobaldi di Rieti è andata in scena la seconda giornata degli Europei U18 di atletica, dove sono stati assegnati sei titoli. L’Italia sogna in grande con Kelly Doualla, che ha trionfato sui 100 metri con il magistrale tempo di 11.14 (0,6 ms di vento a favore): dominio totale della 16enne lombarda, che ha replicato il trionfo dello scorso anno tra le under 20 e ha ritoccato di sette centesimi il già suo record europeo per minorenni. L’azzurra ha sfiancato la resistenza della greca Apostolia Antonatou (11.46) e della britannica Celine Obinna-Alo (11.50), regalando al Bel Paese la prima medaglia di questa manifestazione. I 100 metri maschili sono stati dominati dal britannico Divine Iheme (10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Doualla da brividi agli Europei U18. Candidi, Borello, Angelini e Arioli in finale a Rieti

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