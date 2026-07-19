Durante i campionati europei under 18 a Rieti, un’atleta femminile ha ottenuto il secondo posto nell’alto, migliorando il suo record personale di cinque centimetri con un salto di 1,82 metri. La vittoria è andata a un’atleta polacca con 1,84 metri. La rappresentante italiana ha concluso al quarto posto.

Grande sorpresa azzurra al Guidobaldi: la ferrarese migliora il personale di cinque centimetri e conquista il secondo posto. Oro alla polacca Nizynska con 1,84, quarta Laura Catalano. Alessandra Bighi si prende una splendida medaglia d’argento agli Europei U18 di atletica a Rieti. L’azzurra ha chiuso seconda nel salto in alto con il nuovo personale di 1,82, migliorandosi di cinque centimetri in una gara vissuta con grande intensità fino all’ultimo salto. A superarla è stata soltanto la polacca Nizynska, oro con 1,84. Ai piedi del podio l’altra italiana Laura Catalano, quarta con 1,74. La prova di Alessandra Bighi è stata una delle sorprese più belle della giornata azzurra agli Europei U18. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Europei U18 Rieti, Bighi vola nell’alto: argento con il personale di 1,82

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