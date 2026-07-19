Alessandra Bighi ha raggiunto quota 1,77 metri nel salto in alto durante gli Europei U18 di atletica, ottenendo la medaglia d’argento. La gara si è svolta allo Stadio Guidobaldi di Rieti, dove ha superato il suo precedente record personale. Dopo aver raggiunto la vetta, è stata scavalcata da un’atleta polacca, che ha superato 1,80 metri. La competizione si è conclusa con la polacca al primo posto e l’italiana seconda.

Alessandra Bighi ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella gara di salto in alto agli Europei U18 di atletica, che si concludono oggi allo Stadio Guidobaldi di Rieti. L’azzurra si è salvata all’ultimo tentativo a 1.77 e 1.80, poi ha valicato 1.82 metri alla seconda prova ed è balzata al comando della gara, sognando il titolo continentale di categoria di fronte al pubblico che ha gremito l’impianto nella località laziale. A strozzare in gola l’urlo per il successo alla quasi 16enne (spegnerà le candeline il prossimo 27 agosto) è stata la polacca Karina Nizynska, che ha centrato 1.82 all’ultimo affondo e ha poi saltato 1.84 alla terza prova, a cui la nostra portacolori non è riuscita a controbattere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessandra Bighi fa tremare il salto in alto agli Europei U18 e sogna l’oro con un super personale. Poi il sorpasso polacco

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