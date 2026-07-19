Durante gli Europei Under 18 di atletica leggera, l’Italia ha conquistato tre medaglie nell’ultima giornata. Alessia Succo e Alessandra Bighi hanno ottenuto rispettivamente un argento in gara individuale. La staffetta femminile svedese si è classificata terza, mentre Doualla ha guidato la staffetta italiana alla medaglia d’argento. La manifestazione si è svolta allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti.

L’Italia saluta gli Europei Under 18 di atletica leggera con altre tre medaglie. Nell’ultima sessione disputata allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti, Alessia Succo e Alessandra Bighi conquistano due argenti, mentre la staffetta svedese femminile sale sul terzo gradino del podio. Una conclusione positiva per gli azzurri, anche se resta il rimpianto per un titolo che sembrava alla portata nei 100 ostacoli. Alessia Succo si presentava da favorita nei 100 ostacoli, forte del record europei Under 18 di 12"86. L’azzurra ha però urtato le prime due barriera, perdendo ritmo e stabilità. Nonostante le difficoltà, è riuscita a chiudere seconda in 13"14, alle spalle della tedesca Delisha Benelisa Domingos, vincitrice in 13". 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Europei U18, Italia d’argento con Succo e Bighi: Doualla trascina la staffetta sul podio

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