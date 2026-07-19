eugenio viola torna da cittadino del mondo

Un curatore di fama internazionale ha annunciato il suo ritorno a vivere come cittadino del mondo, lasciando alle spalle un percorso ricco di esperienze in diversi paesi. La sua biografia non si limita a un elenco di luoghi visitati, ma si riflette nella sua attitudine e nel modo di approcciarsi alle opere e alle culture. La sua carriera si è sviluppata attraverso molteplici contesti, ma è la sua postura, più che i luoghi, a definire il suo stile e il suo modo di lavorare.

La biografia di un curatore non coincide quasi mai con il suo curriculum. I luoghi attraversati raccontano solo in parte il senso di un percorso. Conta piuttosto la postura. E quella di Eugenio Viola è rimasta sorprendentemente immutata: una postura laterale. Laterale rispetto alle mode, ai conformismi del sistema dell’arte, alle geografie obbligate del successo. La lateralità, nell’arte contemporanea, è spesso il punto di osservazione privilegiato. È dai margini che si vede meglio il centro. Non a caso la sua storia al Madre comincia quando il museo era ancora un cantiere culturale, e la Project Room, condivisa con Adriana Rispoli, il luogo dove si potevano fare le mostre che nessuno avrebbe consigliato di fare. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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