Museo Madre il nuovo direttore è Eugenio Viola | 51 anni napoletano

Da ilmattino.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Eugenio Viola, 51 anni, napoletano di Scampia, è stato nominato nuovo direttore del museo d’arte contemporanea di Napoli. Prende il posto di Eva Fabris e si occuperà della gestione e della direzione delle attività del museo. Viola conosce già l’istituzione e le sue dinamiche, avendo lavorato all’interno del museo in passato. La nomina arriva in un momento di rinnovamento per la struttura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il nuovo direttore del Madre è Eugenio Viola, 51 anni, napoletano di Scampia. Subentra a Eva Fabris nella complessa operazione di rilancio di un museo, il museo d’arte contemporanea di Napoli, che conosce già all'interno. Critico d'arte, come ultimo incarico è stato capo curatore del Mambo di Bogotà; in precedenza al Pica in Australia. Dal 2009 al 2016, al Madre si è occupato delle prime grandi mostre istituzionali in Italia dedicate a Boris Mikhailov e a Francis Alÿs, un progetto di Daniel Buren e le retrospettive di Vettor Pisani e Giulia Piscitelli. E, tra i vari incarichi, è stato curatore del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia (edizione n. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

museo madre il nuovo direttore 232 eugenio viola 51 anni napoletano
© Ilmattino.it - Museo Madre, il nuovo direttore è Eugenio Viola: 51 anni, napoletano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Eugenio Viola è il nuovo direttore del Madre. La presidente di commissione: ci ha colpito il suo progetto per il museo

Massimo Annicchiarico è il nuovo direttore sanitario degli ospedali Villa Bellombra e Santa ViolaIl nuovo direttore sanitario degli ospedali Villa Bellombra e Santa Viola ha una lunga esperienza nel settore, avendo ricoperto ruoli di rilievo in...

Temi più discussi: Talk con Peter Fischli e Eva Fabbris; Gli anni dell’arte contemporanea a Napoli vanno in mostra al museo Madre; Al museo Madre Gli anni, in mostra l'arte contemporanea; Hirschhorn al Madre nel nuovo allestimento Gli anni Capitolo 3.

museo madre museo madre il nuovoMuseo Madre, il nuovo direttore è Eugenio Viola: 49 anni, napoletanoIl nuovo direttore del Madre è Eugenio Viola, 51 anni, napoletano di Scampia. Subentra a Eva Fabris nella complessa operazione di rilancio di ... msn.com

museo madre museo madre il nuovoEugenio Viola è il nuovo direttore del Museo Madre di NapoliEugenio Viola è stato nominato direttore del Museo Madre di Napoli. Succede a Eva Fabbris e torna nell'istituzione dove aveva già lavorato ... exibart.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web