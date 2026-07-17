Museo Madre il nuovo direttore è Eugenio Viola | 51 anni napoletano

Eugenio Viola, 51 anni, napoletano di Scampia, è stato nominato nuovo direttore del museo d’arte contemporanea di Napoli. Prende il posto di Eva Fabris e si occuperà della gestione e della direzione delle attività del museo. Viola conosce già l’istituzione e le sue dinamiche, avendo lavorato all’interno del museo in passato. La nomina arriva in un momento di rinnovamento per la struttura.

Il nuovo direttore del Madre è Eugenio Viola, 51 anni, napoletano di Scampia. Subentra a Eva Fabris nella complessa operazione di rilancio di un museo, il museo d’arte contemporanea di Napoli, che conosce già all'interno. Critico d'arte, come ultimo incarico è stato capo curatore del Mambo di Bogotà; in precedenza al Pica in Australia. Dal 2009 al 2016, al Madre si è occupato delle prime grandi mostre istituzionali in Italia dedicate a Boris Mikhailov e a Francis Alÿs, un progetto di Daniel Buren e le retrospettive di Vettor Pisani e Giulia Piscitelli. E, tra i vari incarichi, è stato curatore del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia (edizione n. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Eugenio Viola è il nuovo direttore del Museo Madre di Napoli. Succede a Eva Fabbris e torna nell’istituzione dove aveva lavorato dal 2009 al 2016 x.com

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