Da Scampia a Bogotà e ritorno a Napoli | Eugenio Viola nuovo direttore del Museo Madre
Eugenio Viola, 51 anni, napoletano, è stato scelto come nuovo direttore del Museo Madre. Il suo nome è stato selezionato attraverso un bando pubblico, dopo aver trascorso molti anni lavorando all’estero. La nomina segna il suo ritorno in città, dove ha iniziato la carriera nel settore artistico. La decisione è stata annunciata al termine del procedimento di selezione ufficiale.
Concluso il bando pubblico per la direzione del Museo d'Arte Contemporanea Donnaregina: indicato Viola, 51 anni, napoletano, per molti anni impegnato all'estero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Napoli, Eugenio Viola è il nuovo direttore del Madre
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