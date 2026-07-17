Da Scampia a Bogotà e ritorno a Napoli | Eugenio Viola nuovo direttore del Museo Madre

Notizia in breve

Eugenio Viola, 51 anni, napoletano, è stato scelto come nuovo direttore del Museo Madre. Il suo nome è stato selezionato attraverso un bando pubblico, dopo aver trascorso molti anni lavorando all’estero. La nomina segna il suo ritorno in città, dove ha iniziato la carriera nel settore artistico. La decisione è stata annunciata al termine del procedimento di selezione ufficiale.