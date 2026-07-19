Esalazione di cloro in piscina 8 intossicati alle porte di Roma | grave una bambina

Otto persone sono state intossicate da esalazioni di cloro in una piscina di un circolo sportivo vicino Roma. Tra i feriti, una bambina di 5 anni in codice rosso e altri quattro ragazzi tra i 10 e i 15 anni in codice giallo. L’incidente si è verificato nel pomeriggio nel centro sportivo Reds Mezzaluna a Mentana. La bambina è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Otto persone sono rimaste intossicate per via di esalazioni di cloro dalla piscina del circolo sportivo Reds Mezzaluna di Mentana, alle porte di Roma. Tra questi ci sono anche una bimba di 5 anni, trasportata all’ospedale Sant’Andrea di Roma in codice rosso, e altri quattro – tra i 10 e i 15 anni – in codice giallo. L’allarme sarebbe scattato nel primo pomeriggio, quando all’improvviso – secondo Repubblica – ove un forte tanfo di clor o ha invaso il circolo sportivo. I bagnanti che affollavano la piscina, tra cui molti bambini, hanno iniziato ad accusare i sintomi tipici dell’inalazione: bruciore intenso agli occhi e alla gola, tosse, fiato corto. 🔗 Leggi su Open.online

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