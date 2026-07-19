Erling Haaland risponde finalmente a Tom Holland e svela perché lo aveva ignorato | Non sapevo chi fosse

Erling Haaland ha spiegato di aver ignorato Tom Holland perché non conosceva l’attore. Dopo settimane di silenzio, il calciatore ha confermato di non sapere chi fosse l’attore, chiarendo le ragioni del suo comportamento. La questione era diventata virale sui social, attirando l’attenzione di molti utenti. La risposta di Haaland è arrivata attraverso un’intervista, in cui ha spiegato di non aver riconosciuto Holland e di aver agito di conseguenza.

Una storia che aveva fatto sorridere il web ha avuto il suo lieto fine, visto che dopo settimane di silenzio imbarazzante, Erling Haaland ha finalmente risposto a Tom Holland, l’attore che interpreta Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. E la spiegazione dietro il messaggio ignorato è tanto semplice quanto surreale: il bomber norvegese del Manchester City non aveva idea di chi fosse il suo interlocutore. Tutto era iniziato durante una partecipazione di Holland al Tonight Show di Jimmy Fallon, dove l’attore britannico aveva raccontato un episodio che definire imbarazzante sarebbe riduttivo. Dopo aver visto Haaland durante il weekend del Gran Premio di Monaco di Formula 1, Holland aveva deciso di scrivergli in privato su Instagram per proporgli una cena. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Erling Haaland Finally Responds To Tom Holland

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