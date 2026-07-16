Tom Holland ha rivelato di aver inviato un messaggio a un calciatore e di non aver ricevuto risposta. Ha descritto l’esperienza come umiliante ma significativa. Nonostante il silenzio ricevuto, l’attore ha affermato di continuare a stimare il calciatore. La conversazione sarebbe potuta diventare un'amicizia, ma così non è stato. La storia si è fermata con il mancato riscontro, lasciando intendere che il rapporto tra i due non si è sviluppato.

Il Peter Parker più amato del cinema contemporaneo e il bomber più chiacchierato del Mondiale 2026 sarebbero potuti diventare grandi amici. Ma le cose non sono andare così. Tom Holland ha dovuto incassare uno dei “due” più brucianti della sua carriera, raccontandolo lui stesso in prima persona, con ironia, davanti a milioni di telespettatori al “ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, il 13 luglio. Holland si è trovato a dover ammettere pubblicamente una verità che sui social girava già da giorni sotto forma di post virale: aveva scritto in privato a Erling Haaland proponendogli di uscire a cena per fare due chiacchiere, e la superstar norvegese non gli aveva mai risposto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nemmeno una risposta al mio messaggio. È stato umiliante, ma importante”: Tom Holland svela di essere stato ignorato da Erling Haaland (e continua ad amarlo lo stesso)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I chased her for 8 years but failed to win her heart. I married another, and she regretted it.

Notizie e thread social correlati

Nemmeno Spider-Man evita il due di picche: Tom Holland e l’invito a cena ignorato da Haaland, “Non mi ha mai risposto”Tom Holland ha raccontato di aver inviato un messaggio su Instagram a Erling Haaland per invitarlo a cena, ma non ha ricevuto alcuna risposta.

“Dimmi solo il posto”: Haaland accetta finalmente la cena con Tom Holland dopo il messaggio ignoratoIl centravanti del Manchester City ha accettato ufficialmente l'invito a cena di Tom Holland, dopo aver ignorato un precedente messaggio dell’attore.

Temi più discussi: Tom Holland snobbato da Haaland, l’invito a cena e la (non) risposta; Tom Holland ignorato da Haaland! La star di Spider-Man ammette: Gli ho scritto; Erling Haaland ha rifiutato Tom Holland perché non sapeva chi fosse la star di 'Spider-Man'.; Nemmeno Spider-Man evita il due di picche: Tom Holland e l'invito a cena ignorato da Haaland, Non mi ha mai risposto.

Tom Holland snobbato da Haaland: 'Nemmeno ha risposto all’invito a cena'L'attore britannico Tom Holland ha recentemente rivelato un curioso episodio che lo ha visto protagonista insieme alla star del calcio Erling Haaland. Durante un talk show televisivo, Holland ha racco ... it.blastingnews.com

Nemmeno Spider-Man evita il due di picche: Tom Holland e l’invito a cena ignorato da Haaland, Non mi ha mai rispostoNemmeno essere il volto di Spider-Man garantisce una risposta ai messaggi privati e lo ... msn.com