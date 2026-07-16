Dimmi solo il posto | Haaland accetta finalmente la cena con Tom Holland dopo il messaggio ignorato

Il centravanti del Manchester City ha accettato ufficialmente l'invito a cena di Tom Holland, dopo aver ignorato un precedente messaggio dell’attore. L’attore aveva raccontato di aver inviato un invito senza ricevere risposta, ma ora Haaland ha confermato la sua presenza. La cena potrebbe così avere luogo, rendendo possibile l’incontro tra i due. Nessun dettaglio sulla data o sul luogo è stato ancora comunicato.

La cena tra Tom Holland ed Erling Haaland potrebbe finalmente diventare realtà. Dopo il curioso episodio raccontato dall’attore nei giorni scorsi, il centravanti del Manchester City ha rotto il silenzio e ha accettato pubblicamente l’invito che in passato aveva lasciato senza risposta. HAALAND COMMENTED!!!!!!! pic.twitter.com2ghAojnYct — daisy (@hollandspugh) July 15, 2026 L’antefatto era diventato virale dopo l’intervista di Holland al The Tonight Show di Jimmy Fallon: l’attore aveva raccontato di aver scritto in privato a Haaland dopo averlo visto durante il weekend del Gran Premio di Monaco, proponendogli di andare a cena fuori. Il messaggio, però, era rimasto senza risposta. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Tom Holland racconta il “due di picche” di Haaland: “L’ho invitato a cena, ma mi ha ignorato”L’attore ha raccontato di aver invitato a cena il calciatore norvegese, che però non ha risposto all’invito.