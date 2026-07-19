Ercolano la sfida anticlan | Lavoro anche ad agosto

Notizia in breve

Il nuovo consiglio comunale di Ercolano ha approvato un piano di lavoro che prevede attività anche durante il mese di agosto. La giunta ha avviato un’operazione contro le attività illecite legate alla camorra, mentre si attende l’esito di un’inchiesta antimafia che riguarda i rapporti tra politica e organizzazioni criminali. Sono stati insediati un nuovo pool anti-camorra e un consiglio comunale dedicato a coordinare le azioni.