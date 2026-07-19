Ercolano la sfida anticlan | Lavoro anche ad agosto
Il nuovo consiglio comunale di Ercolano ha approvato un piano di lavoro che prevede attività anche durante il mese di agosto. La giunta ha avviato un’operazione contro le attività illecite legate alla camorra, mentre si attende l’esito di un’inchiesta antimafia che riguarda i rapporti tra politica e organizzazioni criminali. Sono stati insediati un nuovo pool anti-camorra e un consiglio comunale dedicato a coordinare le azioni.
Il primo consiglio comunale, la giunta, l’insediamento del nuovo pool anti-camorra e i possibili risvolti dell’inchiesta dell’Antimafia sui rapporti tra politica e camorra. Quella che si apre oggi potrebbe essere una settimana decisiva per il futuro dell’amministrazione comunale di Ercolano. Lo scandalo del video dell’ex segretario Pd, Antonello Cozzolino con alcuni esponenti della famiglia Suarino, dinastia vicina al clan Ascione-Papale, ha scatenato un terremoto nella maggioranza guidata dalla sindaca, Antonietta Garzia. Uno tsunami di polemiche e ombre finito nelle mani dei magistrati della Dda di Napoli (fascicolo affidato al pubblico... 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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