CANALE 5 | LA RUOTA ANCHE AD AGOSTO DECISA LA DATA DEL NUOVO GAME DI PAPI

La Ruota della Fortuna di Scotti tornerà anche ad agosto, secondo quanto annunciato. La decisione è stata presa dopo una trattativa che ha portato a un accordo tra il programma di Scotti e Let’s Make a Deal di Papi. La data del nuovo game di Papi è stata fissata per il mese estivo. La ripresa delle trasmissioni è stata comunicata dopo giorni di tensione tra le due produzioni.

Dopo giorni ad alta tensione pare tornato il sereno in quel di Canale 5. Sarebbe stato trovato un compromesso tra la Ruota della Fortuna di Scotti e Let’s make a Deal di Papi. Il game show di Gerry Scotti non si fermerà ad agosto e andrà in onda no stop per tutta l’estate. Dovrebbe fermarsi solo un paio di settimane sotto le feste di Natale e Capodanno. Nel cosiddetto periodo delle strenne natalizie, così si chiama a livello pubblicitario, nell’access di Canale 5 vedrà la luce il nuovo quiz condotto da Enrico Papi che rimane a Mediaset. Scongiurato il trasloco sul Nove con tanto di pacchetto Sarabanda, Papi dunque testerà Let’s make a Deal durante le vacanze invernali. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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