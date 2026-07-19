Una bambina di 3 anni è morta annegata in una piscina di un hotel a Milano Marittima, dove si trovava in vacanza con la famiglia. La piccola, di nazionalità austriaca, era arrivata con i genitori e le due sorelle maggiori. La scena è stata descritta come agghiacciante, con testimoni che hanno riferito che sembrava una bambola in acqua. Sono in corso accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Una bambina di 3 anni è morta dopo essere annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima, dove si trovava in vacanza con la famiglia. La piccola, Magdalena Kaiser, di nazionalità austriaca, era arrivata nella località romagnola insieme ai genitori e alle due sorelle maggiori. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di sabato 18 luglio all’interno dell’ Hotel Continental. A notare la bambina sono stati due ragazzini che stavano passando davanti alla struttura in cerca di un posto dove fare un tuffo. Avvicinandosi alla piscina hanno visto qualcosa galleggiare in acqua. « Pensavo fosse una bambola », avrebbe raccontato uno dei due agli investigatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Era in acqua, sembrava una bambola”. Bimba affoga in piscina, la scena agghiacciante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LILY LOVEBRAIDS È INCINTA! AVRÀ UN BAMBINO NELLA VITA REALE CON LE HUNTRIX!

Notizie e thread social correlati

Il dramma della piccola Magdalena: morta in vacanza nella piscina dell’hotel, il padre era salito in camera. I testimoni: “Galleggiava, sembrava una bambola”Due ragazzini hanno notato i cancelli aperti della piscina di un hotel a Cervia e hanno visto una bambina galleggiare in acqua, descrivendola come...

Milano Marittima, bimba di 4 anni annega nella piscina di un hotel: «Era chiusa, finita in acqua quando il padre si è allontanato»Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima.

Argomenti più discussi: Il dramma della piccola Magdalena: morta in vacanza nella piscina dell’hotel, il padre era salito in camera. L’allarme lanciato da due ragazzini; Il parapendio precipitato a pochi metri da una barca: Sembrava un meteorite. Abbiamo tentato di soccorrere il pilota; Si tuffa in acqua per salvare i figli e muore, chi era la vittima: meccanico a Tarvisio e padre amorevole; Si sente male su un volo bloccato senza aria condizionata, ma la hostess le nega l'acqua: Sembrava di essere deportati ad Auschwitz.

Come si sentono coloro che non sono legati all'opera originale riguardo all'Odissi di Nolan? reddit

#cultisti , questa considerazione dell’account Facebook citato in calce è il classico esempio di avrei voluto scriverla io. Eccola qui, che ne pensate? La scena che mi ha fatto più male in Perfect Days… dura meno di un minuto. Un uomo entra in un locale. Ordi x.com

Jordan Wright trovato morto in un canale in Thailandia: Sembrava nervoso. Si era trasferito per iniziare una nuova vitaJordan Wright, 33 anni, è stato ritrovato morto il 14 marzo 2026 in un canale vicino a Bang Tao Beach, Phuket, in Thailandia. Secondo le autorità locali, il corpo era in acqua stagnante e il decesso ... leggo.it