Milano Marittima bimba di 4 anni annega nella piscina di un hotel | Era chiusa finita in acqua quando il padre si è allontanato

Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. La piscina, che era chiusa, si trovava nel cortile dell’hotel. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina sarebbe finita in acqua mentre il padre si allontanava. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza, i carabinieri locali e il nucleo Investigativo di Ravenna. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate, per circostanze al vaglio. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza. La bambina è un ospite nella struttura con la famiglia. Il caso dovrebbe essere diverso rispetto agli episodi avvenuti con i bocchettoni delle vasche idromassaggio: non risulterebbero meccanismi che hanno risucchiato la bimba o altri malfunzionamenti. Stando a una prima versione della dinamica la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina, che si trovava in un orario di chiusura: l'uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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MILANO MARITTIMA, BAMBINA di 4 ANNI ANNEGA nella piscina di un hotel

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