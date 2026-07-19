Equitazione | Victor Bettendorf si impone nel Global Champions Tour di Riesenbeck
Victor Bettendorf ha vinto la nona tappa del Global Champions Tour a Riesenbeck. Il cavaliere lussemburghese ha concluso la gara con il punteggio più basso, prevalendo sugli altri concorrenti. La competizione si è svolta in una struttura di salto ostacoli, con i partecipanti che hanno affrontato un percorso impegnativo. La vittoria è arrivata al termine di una prova disputata con precisione e rapidità.
Il Global Champions Tour 2026 celebra l’acuto di Victor Bettendorf. Il lussemburghese si è infatti imposto nella nona tappa del massimo circuito individuale di salto ostacoli, in quel di Riesenbeck. In sella a Gibbs Un Prince, il cavaliere classe 1990 ha messo a referto un doppio netto decisivo coprendo il tracciato accorciato del jump off col tempo imbattibile di 35.37 finendo davanti a tutti. Alle sue spalle, rispettivamente in seconda e terza posizione, i forti tedeschi tedeschi Daniel Deusser (Pepita van T Meulenhof BR – 36.34) e soprattutto Christian Kukuk (Checker 47 – 36.82). In casa Italia, c’è da registrare la prestazione poco positiva di un Emanuele Gaudiano non brillante: 29esimo il lucano (Chalou’s Love PS – 80. 🔗 Leggi su Oasport.it
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