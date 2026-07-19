Equitazione | Victor Bettendorf si impone nel Global Champions Tour di Riesenbeck

Notizia in breve

Victor Bettendorf ha vinto la nona tappa del Global Champions Tour a Riesenbeck. Il cavaliere lussemburghese ha concluso la gara con il punteggio più basso, prevalendo sugli altri concorrenti. La competizione si è svolta in una struttura di salto ostacoli, con i partecipanti che hanno affrontato un percorso impegnativo. La vittoria è arrivata al termine di una prova disputata con precisione e rapidità.