Equitazione | Nicola Philippaerts si prende Shangai nel Global Champions Tour

Durante la tappa di Shanghai del Global Champions Tour, il cavaliere belga Nicola Philippaerts ha conquistato la vittoria con il suo cavallo Shangai. La gara si è svolta in un percorso molto combattuto, terminando con Philippaerts che ha dimostrato tutta la sua abilità ed esperienza. La competizione si è conclusa con un risultato che premia l’atleta di Genk e il suo cavallo.

La tappa di Shanghai del Global Champions Tour parla la lingua belga di Nicola Philippaerts. Il cavaliere di Genk infatti si è imposto sul tracciato cinese al termine di un contest combattutissimo, nel quale il classe 1993 è stato bravo a far valere tutte le sue doti di bravura ed esperienza. In sella a Katanga vh Dingeshof, Philippaerts è riuscito a far segnare in un jump off “molto affollato” – con ben 19 pretendenti – il crono pulito e vincente di 45.31 andando a precedere nell’ordine il tedesco Marcus Ehning (Coolio 42 – tempo di 47.14) e il francese Antoine Ermann (Jiamo VDS – 48.02), capaci di completare il podio rispettivamente in seconda e terza piazza.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: Nicola Philippaerts si prende Shangai nel Global Champions Tour Notizie correlate Equitazione: Global Champions League e Global Champions Tour, tappa di Doha rinviataGlobal Champions League e Global Champions Tour 2026, i più importanti circuiti annuali equestre di salto ostacoli, non partiranno in calendario con... Equitazione: Piergiorgio Bucci fa festa a Città del Messico! L’azzurro vince nel Global Champions TourUn anno dopo, Città del Messico si tinge ancora d’azzurro nel Global Champions Tour 2026.