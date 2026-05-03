Equitazione | Nicola Philippaerts si prende Shangai nel Global Champions Tour

Da oasport.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la tappa di Shanghai del Global Champions Tour, il cavaliere belga Nicola Philippaerts ha conquistato la vittoria con il suo cavallo Shangai. La gara si è svolta in un percorso molto combattuto, terminando con Philippaerts che ha dimostrato tutta la sua abilità ed esperienza. La competizione si è conclusa con un risultato che premia l’atleta di Genk e il suo cavallo.

La tappa di Shanghai del Global Champions Tour parla la lingua belga di Nicola Philippaerts. Il cavaliere di Genk infatti si è imposto sul tracciato cinese al termine di un contest combattutissimo, nel quale il classe 1993 è stato bravo a far valere tutte le sue doti di bravura ed esperienza. In sella a Katanga vh Dingeshof, Philippaerts è riuscito a far segnare in un jump off “molto affollato” – con ben 19 pretendenti – il crono pulito e vincente di 45.31 andando a precedere nell’ordine il tedesco Marcus Ehning (Coolio 42 – tempo di 47.14) e il francese Antoine Ermann (Jiamo VDS – 48.02), capaci di completare il podio rispettivamente in seconda e terza piazza.🔗 Leggi su Oasport.it

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