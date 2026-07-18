Nella nona tappa della Global Champions League 2026, tenuta a Riesenbeck, i Basel Cosmopolitans hanno conquistato la prima vittoria stagionale nel circuito di salto ostacoli a squadre. La squadra ha completato il percorso senza errori, ottenendo il miglior punteggio tra le squadre partecipanti. La competizione si è svolta con diverse squadre che hanno tentato di superare il percorso impegnativo, ma i Basel Cosmopolitans sono risultati i più veloci e precisi.

La nona tappa della Global Champions League 2026, tenutasi a Riesenbeck, sorride ai Basel Cosmopolitans che sul tracciato centrano la prima vittoria della stagione nel massimo circuito del salto ostacoli a squadre. Il team di matrice svizzera, che ha schierato il brasiliano Marlon Zanotelli (su Irex e Dorette Old), la danese Zascha Nygaard (Com’on Drako De Maugre) e il belga Nicola Philippaerts (Gadget Mouche), si è imposto facendo segnare un crono complessivo di 144.70 con 8 penalità. Alle spalle della compagine elvetica, a completare il podio in seconda e terza posizione, si sono invece sistemati gli Istanbul Warriors (151.43 – 8 penalità) e i Doha Falcons (158. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Champions League.

© Oasport.it - Equitazione: Basel Cosmopolitans imprendibili nella Global Champions League di Riesenbeck

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Equitazione: ancora Riesenbeck International nella Global Champions League, vittoria anche a ParigiRiesenbeck International ha vinto una tappa della Global Champions League 2026 a Parigi, dopo aver già trionfato a St.

Equitazione: i Riesenbeck International calano il tris consecutivo nella Global Champions League a MonacoNella tappa di Monaco della Global Champions League 2026, i Riesenbeck International hanno vinto per il terzo volta consecutiva.