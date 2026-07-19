Ep 163 – Parole non casuali

Da ilpost.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In questa puntata si analizzano termini come “franchi tiratori” e “illegal alien”, spesso usati in modo specifico e non casuale. Si approfondisce anche l’uso di numerosi neologismi legati al mondo degli amaretti, che si sono diffusi recentemente. La puntata si concentra sulle parole e sui loro significati, senza interpretazioni o commenti.

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Dai “franchi tiratori” agli “illegal alien”, una puntata dedicata alle parole usate in maniera tutt’altro che casuale. E poi, una cascata di neologismi amaretti. – Amoris Laetitia da rileggere (in particolare, il par. 286): – ICE uccide un padre ventiseienne davanti alla sua bambina di tre anni – Un articolo sull’effetto deumanizzante dell’uso di “alien” per gli stranieri – Chi sono i franchi tiratori? Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta. La guida per pediatri e pediatre “Oltre lo sguardo” scatena coloro che temono il “gender”. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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