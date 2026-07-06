Un uomo è stato accoltellato a Milano senza che ci fosse un motivo apparente. L’aggressore, uno sconosciuto, si è avvicinato e ha sferrato il colpo, lasciando la vittima ferita. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma non sono state fornite ulteriori dettagli sul movente. L’episodio si aggiunge a una serie di aggressioni simili avvenute di recente in diverse zone della città.

C’è un momento in cui una società deve trovare il coraggio di guardare in faccia la realtà e chiamare le cose con il loro nome. L’ennesima aggressione avvenuta a Milano, dove un uomo è stato accoltellato senza alcun apparente motivo da uno sconosciuto, non può essere liquidata come l’ennesimo episodio di cronaca nera. È il sintomo di un fenomeno che sta assumendo contorni sempre più inquietanti e che rischia di diffondersi attraverso un pericoloso effetto emulazione. Sempre più spesso leggiamo di persone che escono di casa armate di coltello e aggrediscono cittadini scelti completamente a caso. Vittime che stavano semplicemente bevendo un caffè, passeggiando, andando al lavoro o tornando a casa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L’ESTATE DELLA PAURA: LE COLTELLATE CASUALI NON POSSONO DIVENTARE LA NUOVA NORMALITÀ

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[FULL] She Plans to Divorce Him—Until the Comments Reveal He's Been in Love with Her All Along!

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