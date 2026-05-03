Un incidente si è verificato sulla strada 163 ad Amalfi, coinvolgendo un autobus Sita e un'auto. L'autista dell'autobus è rimasto ferito nello scontro e, a causa della gravità delle sue condizioni, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita, ma si sa che l'intervento dei soccorritori è stato rapido e necessario per il trasporto del ferito.

? Cosa scoprirai Come si è verificata la dinamica tra l'auto e l'autobus?. Perché l'intervento dell'elisoccorso è stato indispensabile in quel punto?. Chi dovrà rispondere della sicurezza nelle aree di sosta del capolinea?. Quali sono le conseguenze sulla viabilità della Costiera Amalfitana?.? In Breve Autista di 50 anni con sospetta frattura al bacino trasportato a Ruggi d'Aragona.. Elisoccorso atterrato al molo darsena per superare il traffico del 1° maggio.. Polizia Municipale gestisce il blocco totale della viabilità sulla Statale 163.. Indagini in corso sulla sicurezza degli spazi presso il capolinea Sita Sud.. Un autista della Sita di 50 anni è finito all’ospedale dopo essere stato investito da un’auto vicino al capolinea Sita Sud ad Amalfi, venerdì 1° maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amalfi, autista Sita investito: elisoccorso per il ferito sulla 163

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Temi più discussi: Incidente ad Amalfi, autista della Sita travolto da un'auto: elitrasportato al Ruggi; Amalfi, dipendente SITA schiacciato tra bus e auto durante una manovra; AMALFI, AUTISTA SITA INVESTITO E CAOS –; Incidente ad Amalfi, dipendente SITA trasportato in elisoccorso.

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Autista SITA investito ad Amalfi: niente di preoccupante, dimesso https://iqdc.eu/amalfi-autista-sita-investito-niente-di-preoccupante-dimesso/ - facebook.com facebook