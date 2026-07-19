Durante i tempi supplementari della partita tra Argentina e Spagna ai Mondiali 2026, Enzo Fernandez è stato espulso dopo aver commesso un contrasto violento. La gara, che si era aperta con una buona seconda metà, è stata segnata dall’episodio al 90+1, che ha portato all’espulsione del giocatore. La partita è proseguita con un’Argentina in inferiorità numerica, ma senza ulteriori incidenti.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Argentina vs Spagna hanno regalato una piacevole seconda metà della finale della Coppa del Mondo 2026, con quest’ultima che è stata la forza dominante, ma un contrasto horror di Enzo Fernandez ha macchiato l’occasione oltre il 90esimo. La Spagna inizia il secondo tempo con una serie di occasioni ravvicinate, nessuna delle quali si concretizza in occasioni serie. Gli spagnoli sono stati ostacolati di poco dopo un momento quasi brillante di complessità in area, poi Marc Cucurella si è visto negare un tiro netto proprio al limite dell’area da sei yard da un contrasto argentino. Lionel Messi è stato estremamente povero per la stragrande maggioranza della finale della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Enzo Fernandez viene espulso dopo aver commesso un contrasto horror alla Coppa del Mondo, mentre Argentina-Spagna entra nei tempi supplementari

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Enzo Fernández red card vs Spain vs Argentina for foul on Pau Cubarsí, Enzo Fernández sent off

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