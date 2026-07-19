Durante la finale mondiale, l'Argentina ha rischiato di restare in dieci uomini più volte, con un giocatore ammonito e altri che hanno preso rischi. Al 93° minuto, un centrocampista è stato espulso dopo aver ricevuto il secondo cartellino giallo, lasciando la squadra in dieci durante i supplementari.

L'Argentina ha rischiato di restare in dieci più volte in questa finale mondiale - Paredes è ammonito e si è preso dei rischi. - e al 93' ha perso Enzo Fernandez: secondo giallo, espulso. Enzo ha fatto un fallo nella metà campo di Unai Simon su Pau Cubarsí: un'entrata fuori controllo che avrebbe dovuto evitare, considerato che aveva già preso un giallo. Quando? Dieci minuti prima per proteste in uno dei tanti momenti concitati della partita. Enzo ha fatto un gesto plateale contro l'arbitro sloveno Vincic, che non aveva fischiato un presunto fallo di Rodri su di lui. Poi lo ha applaudito, rischiando di prendere il rosso immediatamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Enzo Fernandez rovina un gran Mondiale: espulso, l'Argentina in 10 nei supplementari

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