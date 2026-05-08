Un uomo è stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione dopo essere stato catturato dalle forze dell'ordine. Durante l’arresto, si è scoperto che aveva superato un blocco posto da un trattore in modo improvviso. La vigilessa ha sparato alla gomma dell’auto per fermare la fuga e impedire che l’uomo raggiungesse un’area abitata. L’episodio si è verificato nel comune di Casola Valsenio.

? Punti chiave Come ha fatto il fuggitivo a superare il blocco del trattore?. Perché la vigilessa ha dovuto sparare alla gomma dell'auto?. Cosa è successo quando l'uomo ha perso il controllo della vettura?. Perché l'accusa di tentato omicidio è stata archiviata in tribunale?.? In Breve Gup Corrado Schiaretti ha archiviato il tentato omicidio contro la vigilessa.. Evasione avvenuta il 5 novembre presso la struttura Amici Miei di Imola.. PM Angela Scorza ha richiesto inizialmente una condanna di 4 anni.. L'arresto è avvenuto in località Baffadi dopo l'uso del taser.. Il gup Corrado Schiaretti ha condannato ieri mattina Saljon Dervishi a 3 anni e 4 mesi di reclusione per la fuga scatenata il 3 dicembre scorso tra le strade di Casola Valsenio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casola Valsenio: 3 anni e 4 mesi per il fuggitivo che sfidò la polizia

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