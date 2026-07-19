La regione Emilia-Romagna cambierà i criteri di accesso alle case popolari in risposta alle sentenze della Corte Costituzionale. L’assessore regionale alla Casa ha dichiarato che i criteri attuali, che considerano la residenza come fattore determinante, saranno modificati. La nuova normativa eliminerà le discriminazioni legate alla residenza, concentrandosi esclusivamente sul bisogno abitativo. La modifica sarà attuata a breve, seguendo le indicazioni delle recenti decisioni giudiziarie.

«La Regione si adeguerà presto alle recenti sentenze della Corte Costituzionale e modificherà i criteri di accesso alle case popolari». L’assessore regionale alla Casa Giovanni Paglia annuncia quali saranno i prossimi step di viale Aldo Moro sulle politiche abitative. Assessore Paglia, partiamo proprio dalle modifiche imposte dalla Consulta. Cosa cambierà?«Cancelleremo il passaggio, nell’attuale delibera assembleare, che stabilisce che in Emilia-Romagna si possono dare punteggi preferenziali sulla base dell’anzianità di residenza nel comune. Questo principio è incostituzionale per la Corte che invece ritiene si possa utilizzare il criterio di anzianità di permanenza nelle liste d’attesa delle case popolari. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Emilia-Romagna, si cambia sulle case popolari. L'assessore Paglia: «Basta discriminazioni, la residenza non conta più del bisogno»

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