Umbria nuove regole per le case popolari | addio ai limiti di residenza

In Umbria sono state introdotte nuove regole per l’assegnazione delle case popolari, con l’eliminazione del limite di residenza tra i criteri di priorità. Le modifiche riguardano le graduatorie, che ora assegnano punteggi diversi rispetto al passato, e permettono a più persone di accedere agli alloggi senza essere vincolate alla residenza nel territorio. La modifica interessa le procedure di assegnazione e i criteri di assegnazione delle abitazioni popolari.

? Domande chiave Come cambiano i punteggi nelle nuove graduatorie per le case popolari?. Chi potrà accedere agli alloggi senza il vecchio vincolo di residenza?. Perché i figli sotto i dieci anni hanno ora nuovi diritti?. Quali sono le conseguenze pratiche per chi si è trasferito di recente?.? In Breve Leonardo Arcaleni, Gianluca Paggi e Fabio Barcaioli hanno firmato la proposta di modifica.. Riforma segue la legge n. 2 del 26 febbraio 2026 e il regolamento 2022.. Eliminazione limite età dieci anni per i figli minori nel nucleo familiare.. A Terni sono stati assegnati gli ultimi 12 alloggi della settima graduatoria.. La giunta regionale dell’Umbria ha approvato la proposta per modificare il regolamento attuativo relativo all’edilizia residenziale sociale, dando seguito alla legge n.🔗 Leggi su Ameve.eu

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