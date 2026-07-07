Dove le case costano meno? I 25 comuni più economici in Emilia-Romagna si parte da 575 euro al metro quadro

In Emilia-Romagna, i 25 comuni più economici offrono case a partire da 575 euro al metro quadro. La maggior parte di questi territori si trova nelle zone interne, come i piccoli centri dell’Appennino e le aree della bassa pianura ferrarese. La regione presenta una mappa dei prezzi molto diversificata, con prezzi più elevati nelle grandi città e più bassi nelle zone periferiche e rurali.

Bologna, 7 luglio 2026 — In Emilia-Romagna esistono ancora territori in cui comprare casa resta una scelta accessibile, ma la mappa dei prezzi racconta una regione molto diversa da una provincia all’altra, con il peso maggiore concentrato nei piccoli centri dell’Appennino, nelle aree interne e nella bassa pianura ferrarese. La classifica dell’indagine svolta da Idealista sui 25 comuni meno cari per acquistare un’abitazione mette in fila un mercato frammentato, dove i valori oscillano in modo sensibile anche all’interno della stessa provincia. Case a Piacenza e in Appennino. Il comune più economico della regione è Bettola, in provincia di Piacenza, con un prezzo medio di 575 euro al metro quadro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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9 Citta di MARE ITALIANE dove le Case costano meno di una Panda (e perche nessuno le vuole)

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