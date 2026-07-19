Non solo Buongiorno, anche Sam Beukema preoccupa il Napoli. L’ex Torino salterà entrambi i ritiri estivi: come rivela Sky Sport, il difensore azzurro dovrà sottoporsi a consulto specialistico a Barcellona per il ginocchio destro, con la possibilità concreta di un intervento chirurgico. L’olandese, invece, soffre di un problema cronico che gli sta impedendo di allenarsi con i compagni. Buongiorno e Beukema: i due difensori acciaccati. Sam Beukema ha iniziato un programma di rieducazione a causa del riacutizzarsi della sua patologia cronica bilaterale del tendine achilleo e non è attualmente disponibile. Le sue condizioni, secondo Sky Sport, saranno da tenere d’occhio nei prossimi giorni ed è difficile compiere al momento una prognosi ben precisa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Emergenza Napoli, non solo Buongiorno: un altro difensore crea preoccupazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CALCIOMERCATO NAPOLIBADIASHILE IN PRESTITOZEBALLOS E FAVASULI IN ATTESALE ULTIME DA DIMARO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Napoli, Buongiorno si ferma: è caccia a un nuovo difensore. I nomi

Buongiorno salta il ritiro: il difensore del Napoli si fa male al ginocchio e rischia l’intervento chirurgicoIl difensore del Napoli ha subito un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare il ritiro.

Temi più discussi: Emergenza caldo a Napoli, contro i malori rafforzati gli interventi per gli over 80 in città; Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Emergenza caldo, a Napoli e provincia 57mila lavoratori a rischio estremo: la denuncia di Cgil e Greenpeace; Buongiorno salta il ritiro col Napoli, è già emergenza in difesa per Allegri: le possibili alternative e gli obiettivi di mercato.

Legambiente, a Napoli il caldo morde di più nei quartieri del disagioL'emergenza caldo a Napoli non è solo una questione meteorologica, ma una profonda crisi sociale. Secondo un'analisi dei dati relativi al decennio 2015-2025, la temperatura media estiva al suolo sul t ... ansa.it

Emergenza caldo, a Napoli e provincia 57mila lavoratori a rischio estremo: la denuncia di Cgil e GreenpeaceÈ stato pubblicato oggi da Greenpeace Italia il rapporto Lavoratori a rischio per le ondate di calore, redatto con le previsioni ... msn.com