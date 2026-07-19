Emergenza Napoli non solo Buongiorno | un altro difensore crea preoccupazioni

Da spazionapoli.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sam Beukema, difensore del Napoli, non parteciperà ai due ritiri estivi. Secondo quanto riportato, dovrà sottoporsi a un consulto specialistico a Barcellona per un problema al ginocchio destro, con una concreta possibilità di intervento chirurgico.

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Non solo Buongiorno, anche Sam Beukema preoccupa il Napoli. L’ex Torino salterà entrambi i ritiri estivi: come rivela Sky Sport, il difensore azzurro dovrà sottoporsi a consulto specialistico a Barcellona per il ginocchio destro, con la possibilità concreta di un intervento chirurgico. L’olandese, invece, soffre di un problema cronico che gli sta impedendo di allenarsi con i compagni. Buongiorno e Beukema: i due difensori acciaccati. Sam Beukema ha iniziato un programma di rieducazione a causa del riacutizzarsi della sua patologia cronica bilaterale del tendine achilleo e non è attualmente disponibile. Le sue condizioni, secondo Sky Sport, saranno da tenere d’occhio nei prossimi giorni ed è difficile compiere al momento una prognosi ben precisa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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