Napoli Buongiorno si ferma | è caccia a un nuovo difensore I nomi

Napoli cerca un nuovo difensore dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno. La squadra ha avviato le trattative per un sostituto, con alcuni nomi ancora da definire. L’infortunio dell’atleta, avvenuto durante gli allenamenti, ha reso urgente il rafforzamento del reparto difensivo. La società sta valutando diverse opzioni, senza ancora aver ufficializzato nessuna operazione di mercato. Nessun dettaglio sui tempi di arrivo del nuovo giocatore.

Napoli, 18 luglio 2026 - Se la cattiva notizia è l'ennesimo infortunio occorso ad Alessandro Buongiorno, e non è proprio cosa da poco, la buona è che tutto ciò, riflessioni sull'iter medico da portare avanti comprese, sta avvenendo a mercato estivo ancora pienamente aperto: non a caso, il Napoli comincia a sfogliare la rosa dei possibili difensori da provare ad acquistare per ovviare a un'assenza che potrebbe non essere una questione di poche settimane. Il destino della difesa nelle mani di Buongiorno. Probabilmente il problema non si sarebbe nemmeno posto qualora, ben prima di quanto accaduto a ridosso della partenza degli azzurri alla volta del ritiro di Dimaro, il club partenopeo fosse riuscito ad acquistare Mario Gila, invece poi andato al Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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